Sem cargo, Marina se dedica à militância ambiental e organiza bases do Movimento por uma Nova Política

Roldão Arruda, de O Estado de S.Paulo

A agenda da ex-senadora Marina Silva anda cheia. Além de palestras e conferências no Brasil e no exterior, ela tem se dedicado à militância ambientalista e à organização das bases estaduais do Movimento por uma Nova Política – que pode ser o embrião de seu futuro partido.

Na terça-feira, 8, ela participou de uma vigília pública, em Brasília, para chamar a atenção da sociedade para o debate do novo Código Florestal – o grande foco de suas preocupações no momento. Nesta quinta, 10, ela participa em Santiago do Chile de um encontro organizado pela Harris School, instituição voltada para o estudo de políticas públicas, vinculada à Universidade de Chicago. Falará sobre os desafios do desenvolvimento sustentável.

Nos próximos dias ela deve desembarcar em São Paulo para dois eventos. Será uma das conferencistas convidadas do 2.º Fórum Global de Sustentabilidade, que começa no dia 13. Mais tarde, no dia 19, será a estrela principal do lançamento da base estadual do Movimento por uma Nova Política.

Os assessores de Marina também já articulam sua participação nos lançamentos do movimento em Fortaleza, Brasília e Belo Horizonte.