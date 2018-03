Secretário do Verde quer convencer Haddad a não recuar na inspeção veicular

Diego Zanchetta, de O Estado de S. Paulo

Durante a cerimônia de posse na Câmara, o vereador Ricardo Teixeira (PV), que deve assumir a Secretária do Verde e do Meio Ambiente, voltou a defender nesta terça-feira 1, a inspeção veicular. No último domingo, ele havia afirmado que se recusaria a assumir a pasta caso a inspeção veicular não ocorra anualmente.

“Sou radicalmente favorável à inspeção, inclusive ampliada para questões de segurança”, afirma o vereador. Ele promete conversar com o prefeito Fernando Haddad (PT) para convencê-lo da importância da inspeção veicular.

“O prefeito ainda não disse que não vai ser anual. Vamos conversar com os técnicos e definir como vai ser o projeto.”

Há três dias, o secretário de Governo Antonio Donato declarou que, no governo Haddad, a inspeção veicular deve ser a cada dois anos e somente para veículos com cinco anos ou mais de rodagem.