Se trabalhar meio século, quem ganhar novo mínimo iguala um ano de salários de deputados

Se um trabalhador que receber o salário mínimo aprovado na Câmara, de R$ 545, for à labuta por 56 anos ininterruptos – e não gastar nada – ele poderá enfim somar o equivalente ao que recebe um deputado federal em um ano. O site Congresso em Foco fez essa conta e mostrou o tamanho do fosso que separa assalariados comuns dos parlamentares de Brasília.

Com o recente aumento aprovado no fim do ano passado, os congressistas, a presidente, o vice e os 37 ministros recebem, por ano, 15 salários de R$ 26,7 mil , o que soma R$ 400,5 mil. Em recompensa por um mesmo ano de trabalho, um assalariado recebe 13 ordenados de R$ 545, o que perfaz R$ 7.085 .

Numa outra comparação, quem receber R$ 545 por mês vai levar quatro anos – também sem gastar nada – para alcançar o que parlamentares veem depositados em sua conta após um único mês de trabalho: R$ 26, 7 mil. Leia a íntegra da matéria aqui.

Na semana que vem, o Senado deve votar o reajuste do salário mínimo de R$ 510 para R$545. Nesta semana, a Câmara dos Deputados aprovou o aumento, defendido pelo governo contra as propostas de R$560 e R$600 feitas pelas centrais sindicais e pelo PSDB.