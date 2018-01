Após polêmica com filha de JK, Kassab diz que PSD pode homenagear outro brasileiro

Jair Stangler, do Estadão.com.br



O prefeito Gilbeto Kassab durante entrevista à rádio Estadão ESPN

O prefeito de São Paulo, deu como encerrada a polêmica com a família de Juscelino Kubitschek envolvendo o uso do nome do ex-presidente pelo seu novo partido, o Partido Social Democrático (PSD). O prefeito concedeu entrevista à rádio Estadão ESPN e também falou rapidamente com o portal Estadão.com.br. Para o prefeito, a polêmica está encerrada. Segundo ele, se a família não achar adequado usar o nome de JK em instituto que será vinculado ao partido, “será homenageado outro brasileiro.”

Kassab: Partido não será de direita, nem de esquerda, nem de centro

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ouça a íntegra da entrevista de Kassab à rádio Estadão ESPN

Ele já havia dito que o uso da sigla era uma homenagem a JK, que havia atuado pelo PSD antes de ele ser extinto pela ditadura militar. Na quinta-feira, 24, Kassab manifestou a intenção de fundar um instituto usando o nome do ex-presidente e disse que já havia conversado com a filha de JK, Maria Estela Kubitschek sobre o assunto. Kassab chegou a registrar o domínio www.JK.org.br em seu nome. Em nota divulgada na sexta-feira, 25, Maria Estela negou que tivesse conversado o prefeito e mostrou contrariedade ao ver o nome de seu pai vinculado a interesses partidários.

Segundo Kassab explicou ao Estadão.com.br, após a nota de Maria Estela, ela confirmou que teve a conversa. “Ela apenas disse que desconhecia a questão da reserva do domínio”, declarou o prefeito. Para ele, foi muito bom que a reserva tenha sido feita. “Imagine se, já que a fundação não tinha feito essa reserva, se um aventureiro tivesse feito? Evidentemente isso será transferido para a família. Tivemos o cuidado de examinar se algo referente ao nome do futuro partido poderia ser registrado e identificamos isso. Porque no dia seguinte ao anúncio da criação do partido muitos iriam tentar fazer a reserva do domínio. E graças a Deus fizemos e por isso será transferido para a família e com certeza ela ficará preservada”, afirmou.

Kassab afirmou ainda que a família será consultada sobre o uso do nome de JK no instituto. “Assim como também o PFL consultou a família de Tancredo Neves. Se a família achar que não é adequado, será homenageado outro brasileiro”, declarou.

Kassab não deu previsão para a fundação do novo partido. “Todos sabem que a nossa prioridade é a administração da cidade”, disse o prefeito. “Então vamos tomar muito cuidado. Existe um grupo que irá trabalhar nessa ideia, nesse projeto. Ainda não existe nem o registro formal em cartório da primeira ata e tudo será feito a seu tempo”, completou.

Kassab também comemorou as novas adesões ao partido, anunciadas no sábado. “Tivemos uma reunião sábado, em Goiás, muito positiva, com a integração de três parlamentares. Três bons deputados federais. Já tivemos na Bahia, em São Paulo, as coisas estão caminhando bem”, disse.

No sábado, os de­pu­ta­dos fe­de­ra­is Vil­mar Ro­cha (DEM), Thi­a­go Pei­xo­to (PMDB) e Ar­man­do Ver­gí­lio (PMN), todos de Goiás, confirmaram suas adesões ao PSD, sen­do se­gui­dos pe­los de­pu­ta­dos es­ta­du­ais Jo­sé Vit­ti (PRTB) e Ma­jor Araú­jo (PRB) e o ve­re­a­dor Vir­mon­des Cru­vi­nel, re­cém-ex­pul­so do PSDC.