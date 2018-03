Sarney recebe Lula e líderes aliados para um café da manhã

Eduardo Bresciani, do Estadão.com.br



O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), está reunido neste momento com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e líderes da base aliada no Senado. O vice-presidente Michel Temer também participa do café da manhã. Lula está em Brasília desde ontem, quando também se reuniu com a bancada do PT no Senado, em um almoço, para discutir a reforma política, mas também a crise envolvendo o ministro da Casa Civil, Antonio Palocci. À noite, Lula se encontrou com a presidente Dilma Rousseff no Palácio da Alvorada.