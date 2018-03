Sarney prorroga prazo de duas MPs

Rosana de Cassia

BRASÍLIA – O presidente do Senado, José Sarney, prorrogou por 60 dias o prazo de duas medidas provisória que tramitam no Congresso Nacional: a 512 e a 513. Os atos foram publicados nesta segunda-feira, 28, no Diário Oficial da União. A primeira MP estabelece incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e da indústria automotiva e a segunda trata do Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS) e autoriza o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) a utilizar recursos da União em apoio à transferência de rodovias federais para os estados.