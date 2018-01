Sarney promete investigar denúncias sobre o ponto eletrônico do Senado

Agência Senado

O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), disse nesta segunda-feira, 4, que será rigorosa a investigação de denúncia de que servidores da Casa registrariam a frequência, por meio de ponto eletrônico, mas não cumpreriam a jornada de trabalho prevista pela instituição. Na sexta-feira, 1º, o Jornal Nacional, da TV Globo, divulgou imagens de uma funcionária que, após bater o ponto, voltou para casa.

Sarney informou que as supostas irregularidades serão apuradas e será instaurada sindicância, caso haja confirmação de que funcionários fraudem o sistema.

“Na sexta-feira, oficiei à diretora-geral para que mandasse para todos os diretores da Casa e chefes de serviço [a determinação] que eles não só redobrassem a vigilância sobre isso como também que eles eram responsabilizados e que abrissem sindicância sobre o assunto”, disse.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na sexta, entrou em vigor o sistema de controle biométrico de frequência em que cada servidor deve passar um cartão eletrônico para ter suas horas de trabalho computadas e, além disso, registrar sua impressão digital.

De acordo com a assessoria de imprensa do Senado, está sendo averiguado se as funcionárias que aparecem nas imagens de fato não desenvolvem atividades que não exijam a presença na Casa.

Questionado por jornalistas sobre a eficácia do ponto biométrico, Sarney assinalou que a adoção do sistema demonstra a intenção do Senado de melhorar o controle de frequência, mas ressaltou que isso depende também da fiscalização dos diretores e chefes de serviço.

Com informações do estadão.com.br