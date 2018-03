Roseana passa por cirurgia e José Sarney interrompe reunião com Dilma

Andrea Jubé Vianna e Ernesto Batista (Especial para o ‘Estado’)

O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), interrompeu reunião com a presidente Dilma Rousseff, depois de receber um telefonema familiar informando que a governadora do Maranhão, Roseana Sarney, estava passando por uma cirurgia. Ao chegar ao Senado, nesta quarta-feira à tarde, Sarney disse aos jornalistas que o esperavam no Salão Azul que não teve “condições psicológicas” de prosseguir a reunião com a presidente, cujo tema ele não informou. A expectativa era de que os dois tratassem da votação do projeto de lei que reajusta o salário mínimo no Senado.

Roseana foi submetida nesta quarta a uma cirurgia para corrigir um sangramento intestinal. Ela foi internada às 10h e passou por uma colonoscopia. Segundo o primeiro boletim médico, a governadora passa bem, mas deverá permanecer em observação no Hospital UDI, de São Luís. Roseana está sob os cuidados do médico Santiago Servin.

José Sarney deve deve seguir amanhã para o Maranhão.