Sarney diz que PIB coloca Brasil entre os que mais se desenvolvem

Eduardo Bresciani, do estadão.com.br

O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), avaliou que o crescimento de 7,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2010 coloca o Brasil na faixa dos países que mais se desenvolvem no mundo.

“Já era esperado que nós tivéssemos um PIB alto e algumas previsões eram feitas nesta base, além de 7,5%. Mas, realmente, para nós, brasileiros, isso é muito bom porque mostra que estamos crescendo e começamos a atingir uma faixa que é a faixa dos países que mais se desenvolvem no mundo”, disse Sarney.

Ele destacou que o crescimento expressivo do PIB em 2010 vai proporcionar um aumento maior do salário mínimo no próximo ano, conforme prevê a política aprovada pelo Congresso. Se a inflação for dentro da expectativa do mercado o salário mínimo deverá ser reajustado para cerca de R$ 615 no próximo ano.