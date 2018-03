Sarney critica oposição por ir ao Supremo contra decreto para o mínimo

Eduardo Bresciani

O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), criticou a oposição devido à polêmica do reajuste do mínimo por decreto até 2015. A previsão deste instrumento está no projeto aprovado pelo Senado na noite dessa quarta-feira. PSDB, DEM, PPS e PV já anunciaram que irão ao STF se a presidente Dilma Rousseff sancionar este trecho do projeto.

Para Sarney, o assunto não deveria ser levado para fora do Legislativo. “As questões políticas devem ser resolvidas aqui dentro da Casa. Nós chamarmos o Supremo como uma terceira via é uma coisa que deforma o regime democrático”.

O líder do PSDB, Alvaro Dias (PR), confirmou que a oposição não desistirá de levar o tema ao Judiciário. “O Senado saiu de ontem menor, se apequenou. Nós não podemos permitir que se achincalhe a instituição. Isso (o reajuste por decreto) é um golpe contra a instituição”.