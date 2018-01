Sarney brinca com obituário vazado: “cheguei do céu”

Eduardo Bresciani, do Estadão.com.br

O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), reagiu com bom humor nesta terça-feira, 1º, ao vazamento de um obituário feito pela Rádio Senado para sua eventual morte. Em discurso na sessão do Congresso em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, Sarney brincou com o tema.

Vaza obituário preparado pela Rádio Senado para eventual morte de Sarney

“Hoje um jornal noticia meu obituário, mas graças a Deus, aqui estou, vivo, cheguei do céu”, disse.

O Radar Político teve acesso a uma gravação de 21 minutos com o título “Reportagem especial em homenagem ao senador José Sarney”, produzida pela equipe da rádio oficial da Casa. A Secretaria Especial de Comunicação do Senado negou que a Rádio tenha um obituário pronto e afirmou que há apenas uma “biografia” de Sarney, como haveria de todos os outros 80 senadores.

A Secretaria, porém, não soube explicar por que os verbos do material obtido pelo Radar Político estão todos no pretérito. “Além de uma extensa vida política, Sarney se destacou nas artes. Ele era membro da Academia Brasileira de Letras desde 1980?, diz um trecho. A justificativa oficial é que pode ter havido “erro verbal”.