São Paulo em novo fuso

Alberto Goldman dá um aperitivo nesta quinta, 1 de abril, de como deverá ser o seu governo em substituição a José Serra (PSDB), que se despediu para concorrer à Presidência. A primeira atividade do ainda vice será a liberação do trecho sul do Rodoanel. O que impressiona é o horário: 6h da manhã. O pré-candidato tucano é conhecido por marcar compromissos públicos sempre por volta do meio-dia em diante, além de trabalhar de madrugada, o que pode ser constatado em uma simples visita a seu twitter.

