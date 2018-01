Saída de vereadores é ‘momento difícil’ para PSDB, diz presidente tucano na capital

Lilian Venturini, do estadão.com.br

O presidente municipal do PSDB de São Paulo, secretário estadual Julio Semeghini, nega a existência de uma grave crise na legenda, após o anúncio da saída de cinco vereadores da capital do partido. “É um momento difícil, mas longe de ser uma crise”, afirmou em entrevista à rádio Estadão ESPN, na manhã desta terça-feira, 19.

Em nota divulgada na noite de segunda-feira, 18, Semeghini explicou a saída dos vereadores como “desculpas pessoais”. “Alguns estão se aproveitando desse momento tão importante para criar dificuldades e usando ‘desculpas pessoais’ para deixar o PSDB”, disse.

À Estadão ESPN, Semeghini adiantou que o partido não descarta a intenção de cobrar as vagas dos vereadores na Câmara. “Se tivermos direito político, faremos o possível para manter o quadro na Casa.”

Embora não tenham antecipado o futuro político, há especulações de que o grupo migre para o PSD, partido criado pelo prefeito Gilberto Kassab. Compõem o grupo os vereadores José Police Neto, presidente da Câmara, Juscelino Gadelha, Ricardo Teixeira, Dalton Silvano e Gilberto Natalini. Adolfo Quintas e Souza Santos ainda estão em negociação com a executiva do PSDB, de acordo com Semeghini.