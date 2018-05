Promessas de filiações fortalecem partido do Kassab antes do seu nascimento

Estadão.com.br

Em vias de se tornar um partido hábil a ter candidatos para a disputa municipal de 2012, o Partido Social Democrático (PSD) do prefeito de São Paulo Gilberto Kassab conseguiu registro em 9 Estados. Cumprida a primeira exigência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), agora o registro nacional será analisado no plenário da Corte.

Apesar de ainda não ser um partido oficial, ele nascerá com bancadas significativas em SP e no RJ. O PSD já possui o comprometimento da filiação de deputados estaduais, deputados federais, governadores, vice-governadores, senadores e vereadores. Na última sexta-feira, 2, o partido recebeu a filiação simbólica de 8 vereadores em SP.

Veja abaixo alguns dos políticos que já se comprometeram a integrar o partido de Kassab:

