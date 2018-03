Sabatina de diretores do BC confirmada para esta terça-feira

Eduardo Bresciani

Após uma rápida reunião dos líderes da base aliada foi confirmada para esta tarde a sabatina dos novos diretores do Banco Central na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. A intenção dos governistas é aprovar as indicações ainda nesta semana para que a reunião do Conselho de Política Monetária da próxima semana aconteça com quórum completo.

Foram indicados para as vagas: Altamir Lopes para a diretoria de Administração e Sidnei Marques para a diretoria de Liquidação e Controle de Operações de Crédito Rural.

O líder do PT, Humberto Costa (PE), estava reticente quanto à instalação imediata da comissão. Ele disse temer que a instalação obrigasse o projeto do salário mínimo a passar pela Comissão. Porém, como haverá requerimento de urgência para o projeto não será necessária esta etapa.