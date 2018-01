Rumo à oposição, PDT apoia criação de CPI dos pedágios na Assembleia

Lucas de Abreu Maia, de O Estado de S. Paulo

Em um sinal de que pode estar a caminho de se tornar oposição ao governo Geraldo Alckmin, o PDT – com uma bancada de quatro deputados – decidiu apoiar o PT e assinou um pedido de CPI na Assembleia Legislativa para investigar a cobrança de pedágios no Estado. Mesmo com o apoio pedetista, contudo, o PT reuniu apenas 31 das 32 assinaturas necessárias para a instalação de uma CPI.

Ainda que consiga as assinaturas necessárias, dificilmente a oposição conseguirá investigar os pedágios em São Paulo. Isso porque o regimento interno do legislativo paulista determina que apenas cinco comissões de inquérito podem funcionar simultaneamente, e o PSDB já atravancou a criação de novas CPIs ao menos até o fim do ano, com o pedido de 12 investigações.

Depois de um discurso nessa quarta-feira, 27, em que fez duras críticas ao governo Alckmin e insinuou que poderia migrar para a oposição, o líder do PDT na Assembleia, José Bittencourt, anunciou o apoio ao pedido de investigação do PT. “Sou aliado (de Alckmin), mas não alienado”, disse o deputado, segundo quem a investigação dos pedágios “pode contribuir com ideias para o governo”.

O líder tucano, Orlando Morando, ironizou a atitude pedetista: “Depois (o PDT) tem suas reivindicações atendidas e retira as assinaturas da CPI.”

Esta é a segunda vez que o PT tenta instalar a CPI dos pedágios. Logo no primeiro dia da nova legislatura, em março, a oposição conseguiu as 32 assinaturas necessárias para protocolar o pedido de criação da comissão. Mas pouco depois, três parlamentares da base governista que haviam apoiado o documento retiraram as assinaturas.

Mesmo se for confirmada sua saída da base governista, o PDT só acrescentaria três deputados às fileiras oposicionistas – um dos quatro parlamentares pedetistas, Olímpio Gomes (o Major Olímpio), sempre foi um crítico contumaz do Palácio dos Bandeirantes.

Ainda que não haja perspectivas de implantação imediata da CPI dos pedágios, a vitória petista intensifica o cabo-de-guerra em torno da instalação das comissões parlamentares de inquérito na Assembleia. Na semana passada, os tucanos tentaram criar cinco CPIs, que tratariam de temas como implantes dentários e o serviço das operadoras de TV a cabo – assuntos que não oferecem qualquer risco político ao Executivo. O PT, no entanto, conseguiu barrar a instalação das comissões na justiça, sob o argumento de que elas não tinham um fato definido a ser investigado. A presidência da Casa deve recorrer da decisão até o fim da semana.