Roseana Sarney tenta convencer eleitores de que pode ‘renovar’ o Maranhão

Slogan traz Rosena como ‘renovação’ do Maranhão (Valor Econômico, para assinantes)

Perto de completar um ano de volta ao poder do Maranhão, Roseana Sarney (PMDB) começou a trocar as placas de publicidade do governo espalhadas pela capital, São Luís. Apesar dos nove anos anos já acumulados à frente do Palácio dos leões e das quatro décadas que sua família manteve-se no poder no Estado, a filha do ex-presidente José Sarney passou a apresentar sua atual gestão sob a logomarca de ‘Novo Governo do Maranhão’.

A nomenclatura, também presente em inserções na televisão local, é uma sugestão do publicitário Duda Mendonça, contratado para tentar dar mais um mandato à Roseana. Para isso, ele terá a árdua tarefa de convencer os maranhenses de que a governadora e sua família poderão, de alguma forma, trazer algo novo à política local.”

