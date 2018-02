Roseana Sarney estaria “comprando” petistas no MA para ratificar candidatura

A Veja desta semana traz matéria intitulada “O PMDB tenta comprar petistas no Maranhão”, na qual “para reverter o apoio dado ao deputado Flávio Dino (PCdoB), pré-candidato ao governo, o PMDB da também pré-candidata Roseana Sarney estaria oferecendo até R$ 40 mil por petista, ‘na promoção, alguns saem pela metade desse valor: R$ 20 mil'”.

Ainda de acordo com a revista, “as negociações começaram em razão do resultado da convenção estadual do PT, ocorrida em março, que deveria ratificar o apoio do partido à candidatura de Roseana Sarney”. (…)

“No Maranhão, porém, as dificuldades de união entre os dois partidos extrapolam quaisquer conveniências eleitorais. Ali, ambos são inimigos há décadas, desde que Sarney é Sarney e PT é PT – bem, ou eram, nos tempos em que havia distinções mais nítidas no mundo político.”