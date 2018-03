Roseana Sarney recebe alta hospitalar no Maranhão

Ernesto Batista

SÃO LUIS – A governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PMDB), recebeu alta na manhã desta quinta-feira, 17. Ela seguiu para a residência oficial do Governo maranhense, o Palácio dos Leões, onde irá se recuperar de uma cirurgia para conter sangramento no sistema digestivo a que se submeteu nesta quarta. Segundo recomendação médica, a governadora deverá ficar alguns dias em repouso e cumprirá um regime de alimentação específico. Após a cirurgia para conter o sangramento, Roseana passou a noite desta quarta-feira internada no hospital UDI, em São Luís, sob observação.