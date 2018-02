Rosane Collor tem dívidas de R$ 36 mil

do estadão.com.br

A ex-primeira-dama Rosane Brandão Malta, ex-mulher de Fernando Collor, teria dívidas de R$ 36.031, informa reportagem do jornal O Globo. No domingo, 15, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, Rosane comentou que tenta na Justiça aumentar o valor da pensão paga por Collor, atualmente de R$ 18 mil.

“Tenho uma amiga que se separou, e que o ex-marido não é ex-presidente ou senador da República, e tem pensão de quase R$ 40 mil”, disse. As declarações de Rosane viraram piada no Twitter. A ex-primeira dama nega que tenha dívidas, mas segundo a reportagem uma delas, de R$ 24.031, refere-se a pendências com um fundo de investimentos, o PCG Brasil Multicarteira. O restante é com uma empresa de serviços de Maceió e constaria em registro em cartório.

“O que não é justo é eu receber R$ 18 mil de uma pessoa que é ex-presidente, senador da República, dono de rádios, jornal. Quero receber uma pensão de acordo com o que ele recebe. Tenho uma casa enorme para manter”, afirmou Rosane.