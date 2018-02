Romário tem habilitação apreendida em blitze da Lei Seca

Alfredo Junqueira, de O Estado de S.Paulo

RIO – O ex-jogador de futebol e deputado federal Romário (PSB-RJ) teve a carteira de habilitação apreendida por uma blitz da Operação Lei Seca, no início da madrugada deste domingo, 10. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e teve que entregar o documentos aos fiscais da Secretaria de Estado de Governo que conduziam a operação.

Romário passava pela Avenida Armando Lombardi, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, quando foi parado pela blitz. Como não havia irregularidades na documentação de sua Land Rover, o carro não foi apreendido.

De acordo com a assessoria de imprensa do Governo do Rio, o deputado estava acompanhado de uma pessoa habilitada a dirigir e que não havia ingerido bebida alcoólica. Foi essa pessoa, que não teve a identidade revelada, que levou o carro do ex-jogador.

O parlamentar e ex-atacante do Flamengo, Vasco, Fluminense, Seleção Brasileira, além de times estrangeiros, vai responder a um processo administrativo no Departamento Estadual de Trânsito do Rio (Detran-RJ) e terá que pagar uma multa de R$ 957,70. Sua carteira de habilitação ficará retida por cinco dias.

Em junho, também no Rio, o ex-deputado Índio da Costa também se recusou a fazer o teste do bafômetro e teve a habilitação recolhida. Já em abril, quem passou pela mesma situação no Rio de Janeiro, foi o senador e ex-governador de Minas, Aécio Neves (PSDB). Seu caso, no entanto, foi mais grave, pois a CNH estava vencida.