Robô Ed não desconversa mais sobre FHC

André Mascarenhas, do Estadão.com.br

Depois de gerar protestos na tuitosfera por um suposto uso da máquina estatal o Robô Ed passou a tratar os dois últimos presidentes brasileiros com certa equidade. Reportagem do Radar Político publicada na última terça-feira, 12, revelou que o sistema automatizado de bate-papo desenvolvido pelo Ministério de Minas e Energia respondia de forma elogiosa quando questionado sobre o ex-presidente Lula, mas desconversava se o assunto fosse o ex-presidente FHC.

Quem fizer nesta quinta-feira, 14, as mesmas perguntas feitas pela reportagem na última terça (Você gosta do Lula? e Você gosta do FHC?), é prontamente informado sobre a biografia do tucano.

Na terça, Ed dizia que Lula “obteve cerca de 80% de aprovação da população brasileira”, enquanto respondia “não falo sobre política” se questionado sobre FHC. O robozinho não mudou de opinião sobre a popularidade do petista, mas agora o tucano também é lembrado como um entre os outros ex-presidentes brasileiros.

Compare as respostas:

Em 12/04, Ed não falava sobre política:

Mas em 14/04, ele sabe muito bem quem é FHC:

A constatação veio após a assessoria de imprensa da Petrobrás encaminhar para a redação do Estado nota em resposta à reportagem do Radar Político da última terça. Em sua explicação sobre o funcionamento do sistema, a estatal se limita a dizer que as respostas apresentadas pelo robô usam como critério “assuntos citados com mais frequência” pelos usuários do sistema. Ed, de acordo com a assessoria da Petrobrás, “não tem resposta para aqueles (assuntos) menos frequentes nas conversas”.

Leia a íntegra da nota:

“O robô Ed foi criado em 2004 no âmbito da linha educacional do Conpet, Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados de Petróleo e do Gás Natural, uma iniciativa vinculada ao Ministério de Minas de Energia com suporte técnico da Petrobras.

“O robô Ed é um personagem virtual que tem o objetivo de divulgar as ações de conservação de energia através do diálogo com os usuários do portal na internet (www.conpet.gov.br) sobre temas relacionados ao uso racional dos derivados do petróleo e do gás natural, preservação de energia e cuidados com o meio ambiente. O robô foi criado para responder de forma lúdica e em tempo real os inúmeros questionamentos feitos especialmente pelo público infanto-juvenil através do fale conosco do Portal do Conpet. A origem do nome ED refere-se às iniciais das palavras Energia e Desenvolvimento.

“O robô usa um software de inteligência artificial que simula a conversação, reconhecendo e respondendo frases dos usuários na internet. O software reconhece as palavras-chave, seleciona as respostas relacionadas e escolhe de maneira automática uma das opções para mostrar ao usuário. Da mesma forma, quando há muitas palavras em uma mesma frase o software escolhe de maneira aleatória apenas uma palavra-chave para responder.

“Um dos critérios para a inserção de novos conteúdos no banco de dados do robô Ed é a quantidade de vezes que determinadas palavras são citadas pelos usuários nas conversas. Quando um tema é muito explorado pelos usuários, informações adicionais são inseridas no banco de dados. Desta forma, o robô tem respostas para os assuntos citados com mais freqüência e não tem resposta para aqueles menos freqüentes nas conversas. Quando o robô não reconhece a palavra-chave citada pelo usuário ele responde de forma genérica ou procura levar o usuário a falar sobre um assunto que seja relacionado aos temas para os quais foi desenvolvido a exemplo de eficiência energética, uso racional de recursos naturais, como a água entre outros.”