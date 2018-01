Robô Ed gera protestos contra aparelhamento e uso da máquina em site do governo

Daniel Bramatti, de O Estado de S. Paulo

O Robô Ed, hospedado em um dos sites do Ministério das Minas e Energia, ganhou status de celebridade no Twitter nas últimas horas por “responder” com certo humor a perguntas dos internautas sobre meio ambiente, a vida, o universo e tudo mais. Trata-se de um mecanismo automatizado de bate-papo, que devolve respostas padronizadas de acordo com certas palavras-chave detectadas nas frases dos interlocutores.

Um dos diálogos fez parte da tuitosfera protestar contra um suposto caso de uso da máquina: questionado sobre o ex-presidente Lula, Ed responde de forma elogiosa (“seu governo obteve cerca de 80% de aprovação da população brasileira e foi internacionalmente reconhecido), mas desconversa quando instado a manifestar sua opinião sobre o tucano Fernando Henrique Cardoso (“não falo sobre política”). O robô negou que seja um caso de aparelhamento: “Sou de Kyr, não voto aqui. Nas últimas eleições, em Kyr, escolhemos um Conselho de Robôs muito sábio.”