Roberto Jefferson anuncia apoio do PTB à candidatura de Serra

Por Christiane Samarco

O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, encerrou há pouco almoço com o pré-candidato tucano José Serra em que anunciou o apoio oficial do PTB ao PSDB na disputa presidencial. Segundo Jefferson, o PTB decidirá pela coligação nacional com o PSDB em convenção partidária nos dias 18 e 19 de junho.

Os líderes petebistas na Câmara, Jovair Arantes (GO), e no Senado, Gim Argello (DF), são da base governista e apoiam a pré-candidata petista Dilma Rousseff. Mas, segundo Jefferson, a grande maioria do partido é favorável a Serra. O presidente do partido disse ter segurança de que a coligação será aprovada com 75% dos votos dos convencionais do partido.

“Somos muito pequenos. Não podemos brigar”, disse Jefferson, em defesa da tese de que o PTB em cada Estado tem autonomia para decidir sobre coligações regionais e sobre o aliado a presidente que irá apoiar.

Se o apoio do PTB se confirmar, Serra terá mais 58 segundos em cada um dos dois blocos de meia hora do programa eleitoral gratuito que irá ao ar por 45 dias a partir de meados de agosto. Jefferson disse que a queda de Serra nas últimas pesquisas de intenção de voto não impressionou o PTB. “O Serra é fortíssimo. Está há dois anos com 37% sem dizer que é candidato e só agora ele empatou. Mas ele ainda não falou ao país. Vamos aguardar”.