Reviravolta na Câmara: PMDB decide pleitear primeira secretaria da Mesa

Andrea Jubé Vianna

BRASÍLIA – Numa reviravolta na distribuição de cargos na Mesa Diretora da Câmara, o PMDB decidiu pleitear a primeira secretaria, que seria do PSDB. Com isso, a bancada tucana está reunida na tarde desta quarta-feira, 26, e indicou o deputado Eduardo Gomes (TO) para ocupar a primeira vice-presidência, que antes era do PT. No PMDB, os dois principais postulantes à primeira secretaria são os deputados Rose de Freitas (ES) e Osmar Serraglio (PR).