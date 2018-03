Reunião de ministros e lideranças sindicais para discutir mínimo é remarcada para sexta

Estadão.com.br

SÃO PAULO – O Planalto informou por meio de nota o reagendamento da reunião dos ministros Gilberto Carvalho (Secretaria-Geral da Presidência), Guido Mantega (Fazenda) e Carlos Lupo (Trabalho e Emprego) com lideranças das centrais sindicais para discutir questão do salário mínimo, que ocorreria na quarta-feira, 2. O encontro foi remarcado para a sexta-feira, 4, às 10h, no Escritório da Presidência da República em São Paulo (Avenida Paulista, 2163 – Ed. Banco do Brasil, 3º andar).

Espera-se que os presidentes das seis Centrais Sindicais estejam presentes: da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Força Sindical, da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB), da Central dos Trabalhadores e Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), da União Geral dos Trabalhadores (UGT) e da Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST).