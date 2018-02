Responsabilidade pelo programa do DEM é do próprio partido, diz Serra

Por Angela Lacerda, de Recife

O pré-candidato tucano à presidência da República, José Serra, protagonista do programa do DEM exibido ontem (27) em cadeia de rádio e televisão, passou a responsabilidade por eventual transgressão à justiça eleitoral para o próprio DEM.

“Não gravei diretamente para o programa”, afirmou ele hoje (28) de manhã em rápida entrevista, por telefone, a Geraldo Freire, da Rádio Jornal, do Recife. “Passaram trechos do discurso que fiz no dia 10 de abril (quando foi lançado pré-candidato)”, disse Serra. “Pegaram trechos e puseram no programa deles”.

“Vamos analisar, se a justiça achar algo errado a gente vê o que faz, mas a responsabilidade no caso é do próprio partido que fez o programa, porque minha imagem foi utilizada, acho isso perfeitamente normal”, observou, ao informar que não viu o programa. Estava viajando. “Vamos ver como é avaliado”.

Na entrevista, concedida por volta das nove horas, de São Paulo, o ex-governador reiterou que o governo da Bolívia “está fazendo corpo mole” diante da quantidade de cocaína exportada ilegalmente para o Brasil. “É impossível que o governo boliviano não saiba”. Segundo ele, “tem declaração de policiais federais nossos, tem gente de lá (Bolívia) dizendo a mesma coisa”, sobre o aumento da produção da planta e da fabricação de cocaína na Bolívia.

“Não iria sair tanta cocaína se o governo (boliviano) fizesse alguma coisa”, complementou. “Se o governo não faz, a cocaína vem para cá”. Ele defende que o combate à droga tem que ser enfrentado dos dois lados. “Não creio que a gente deva mandar polícia, tropa entrar na Bolívia, não se trata de violar a soberania de nenhum país, mas trata-se de exigir que esse país também combata a exportação para o outro”, afirmou.

O pré-candidato estará no Recife, à tarde, para o lançamento oficial da pré-candidatura do senador Jarbas Vasconcelos (PMDB) ao governo de Pernambuco.