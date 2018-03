Pelo Twitter, Requião comenta foto de Serra e Ronaldo

Bruno Siffredi

Atualizado às 17h10



No seu Twitter, o ex-governador do Paraná e candidato ao Senado Roberto Requião (PMDB) comentou a foto publicada pelo candidato do PSDB à Presidência, José Serra, na qual aparece ao lado do atacante Ronaldo, do Corinthians. “Este Ronaldo precisa parar de andar com TRAVESTIS. Toma jeito menino !!!”, escreveu Requião, que incluiu na mensagem um link para a foto de Serra e Ronaldo.

Serra participou na quinta-feira, 29, de um jantar na casa do Fenômeno, no qual estiveram presentes também o ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso, o presidente do Corinthians, André Sanchez, o ex-jogador Vampeta e atletas do elenco corintiano.

Diante da repercussão do post, Requião tentou se explicar. Em resposta a um usuário do microblog que criticou sua declaração, Requião escreveu: “Paulinho, meu pequeno gênio, estude o vernáculo. Travesti é alguém que se faz passar pelo que não é. Não seja homofocado.” E insistiu na estratégia de classificar a provocação como fruto de seu “senso humor”. “Um senador deve ser direto, reto, nunca cínico ou hipócrita, e nunca perder o senso de humor. Defender o povo e o país”, afirmou.

E completou: “Sou defensor da liberdade, em todos os sentidos. No entanto, a patrulha da intransigência do politicamente correto, me enche o saco.”

Em seguida, Requião, que apoia a candidatura de Dilma Rousseff à presidência, procurou dar um sentido para a piada. Segundo o que escreveu pelo Twitter, o candidato teria usado o termo “travesti” como trocadilho, com o intuito de classificar o ex-presidente Fernando Henrique como enganador. “O comportamento, travesti, de esquerda, do Fernando Henrique, no início, me iludiu. Se afasta desta gente Ronaldo. Não são o que parecem!!”, afirmou.

Hoje à tarde, o presidente nacional do PSDB, Sérgio Guerra, respondeu que “Mesmo brincando, Requião age irresponsavelmente com quem sempre o tratou com respeito. Ainda bem que leitores e eleitores sabem identificar baixarias”.

Colaboraram André Mascarenhas e Rodrigo Alvares