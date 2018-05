Renascer faz Marcha para Jesus em Salvador no mesmo dia da convenção do PSDB

A 13ª edição da Marcha Para Jesus em Salvador será realizada neste sábado, 12, no mesmo dia e horário que a convenção nacional do PSDB, que também ocorre na capital baiana. Segundo nota publicada no jornal Folha de S.Paulo, a notícia de que os dois eventos ocorreriam simultaneamente surpreendeu os tucanos.

A festa organizada pela igreja Renascer em Cristo, do casal Sônia e Estevam Hernandes, deve reunir um milhão de pessoas, ao som de 14 trios elétricos. A concentração da marcha será em frente ao local da festa tucana. Além da Renascer, outras igrejas, como a Universal do Reino de Deus, também participam da marcha.