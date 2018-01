Renan Calheiros fará parte do Conselho de Ética do Senado

Rosa Costa, de O Estado de S. Paulo

Alvo em 2007 de cinco representações no Conselho de Ética do Senado, o líder do PMDB, senador Renan Calheiros (AL), será membro titular desse colegiado, desativado há dois anos. O nome dos 15 novos integrantes será oficializado na tarde desta terça-feira, 26, no início da sessão do plenário, com a leitura da relação de nomes indicados pelos líderes dos partidos.

Além de Renan, o PMDB será representado no conselho pelos senadores João Alberto Souza (MA), Romero Jucá (RR) e por Lobão Filho (MA) que assumiu o mandato com a nomeação de seu pai, Edison Lobão, para o cargo de Ministro das Minas e Energia.

Os demais integrantes do conselho de ética são, pelo PT, os senadores Humberto Costa (PE), Wellington Dias (PI) e José Pimentel (CE); pelo PSDB os senadores Mário Couto (PA) e Cyro Miranda (GO); além dos senadores Gim Argello (PTB-DF); Jayme Campos (DEM-MT); Vicentinho Alves (PR-TO); Ciro Nogueira (PP-PI); Acir Gurgacz (PDT-RO) e Antonio Carlos Valadares (PSB-SE).

