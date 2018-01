Relatório da reforma política chega será entregue na quarta-feira

Agência Senado

O presidente do Senado, José Sarney, informou que vai receber, na próxima quarta-feira, 13, o relatório final da reforma política com os 12 temas aprovados pela comissão especial da Casa. Segundo Sarney, a própria comissão terá mais 30 dias, a partir da entrega do documento, para formular proposições sobre os assuntos examinados.

“Eu pretendo dar mais 30 dias para que eles formulem decisões por meio de projetos de lei ou de [propostas] de emendas constitucionais. É uma vontade que nós estamos tendo da classe política, dos senadores, para enfrentar esse problema e tentar resolvê-lo”, assinalou.

Ao ser indagado sobre a possibilidade das mudanças entrarem em vigor apenas em 2014, e não em 2012, como a imprensa chegou a cogitar, Sarney disse que o “mais importante é que se caminhe, e não se fique parado nesse assunto”.

A proposta de reforma política será examinada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) antes de chegar ao plenário.

Após 45 dias de funcionamento, a Comissão da Reforma Política encerrou seus trabalhos nessa quinta, 7. Na última reunião, os senadores votaram pela aprovação de cota de 50% para candidatura feminina.

