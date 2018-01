Relatora no STF vota a favor de suplentes das coligações

Eduardo Bresciani, do Estadão.com.br

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Carmem Lúcia votou a favor de que sejam empossados os suplentes das coligações nas vagas de parlamentares que se licenciarem. Se o relatório da ministra for aprovado pelo STF, os 22 suplentes que corriam o risco de perder o mandato na Câmara dos Deputados estariam salvos. O julgamento pode ser concluído ainda nesta quarta-feira, 27.

Carmem Lúcia mudou de posição. Ela já tinha dado liminar nos dois casos que estão em julgamento nesta quarta-feira determinando que os suplentes dos partidos tinham direito de ocupar as vagas no lugar dos suplentes de coligação já empossados. Os casos em julgamento são de Carlos Vitor (PSB-RJ) e Humberto Souto (PPS-MG), que são suplentes de partido e querem tomar posse.

A ministra afirmou ter sido convencida a mudar de posição tendo em base o quociente eleitoral. Ela destacou que a composição dos legislativos nas eleições proporcionais se dá pelo quociente eleitoral, que é a divisão das vagas de acordo com os votos obtidos por partidos ou coligações. “Não seria acertado dizer que vagas pertencem ao partido coligado A ou B, se o coeficiente é calculado pelas coligações”. A ministra observou ainda que a Justiça Eleitoral, inclusive, já entrega um diploma aos suplentes com base nas coligações.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além de Carmem, mais quatro ministros já tinham decidido em liminares que a vaga pertenceria ao suplente do partido. Outros quatro ministros tomaram decisões a favor de suplentes da coligação em liminares. Somente Luiz Fux e Ellen Gracie ainda não se manifestaram sobre o tema. Os ministros que já tomaram decisões anteriores, porém, podem mudar de posição, como fez a relatora.

Procurador. Antes do voto da relatora, o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, defendeu que se mantenha a posse aos suplentes das coligações.

“O reconhecimento da titularidade da coligação sobre a vaga atende melhor dentro do sistema proporcional ao principio da soberania popular, isso porque o suplente da coligação sempre terá obtido mais votos que o do partido”. A Advocacia-Geral da União (AGU) apoiou a mesma tese.

Os advogados que defendem Vitor e Souto argumentaram que o Supremo Tribunal Federal aprovou a regra da fidelidade partidária segundo a qual o mandato pertence aos partidos. “Para pegar esse mandato por qualquer dessas modalidades e entregá-los a outra agremiação temos que revogar decisão de 2007”, argumentou Carlos Magno Soares de Carvalho, advogado de Carlos Vitor.

Se o tribunal decidir que o suplente tem de ser do mesmo partido a Câmara terá que substituir 22 deputados já empossados nos lugares de parlamentares licenciados. Seriam alteradas bancadas de 13 estados. Em outros dois casos, suplentes ficariam com as vagas em qualquer um dos critérios porque estão na vaga pela coligação mas há outro deputado licenciado que é do seu partido.

Dois casos chamam a atenção porque não há suplente do mesmo partido para ser empossado. Armando Vergílio (PMN-GO) e Betinho Rosado (DEM-RN) estão licenciados e foram substituídos por suplentes de coligação e não existe nenhum suplente do mesmo partido para assumir o mandato. Não se sabe o que seria feito nestes casos. Além destes, existem mais 27 deputados que não tem suplentes dos mesmos partidos.