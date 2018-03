Relator, Jucá diz que não aceitará emendas ao mínimo

Eduardo Bresciani, do estadão.com.br

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), será o relator do projeto do salário mínimo na Casa e já avisa que não aceitará em seu parecer nenhuma emenda ao texto enviado pela Câmara. A votação está marcada para a próxima quarta-feira e o governo quer aprovar o valor de R$ 545,00, a política e a permissão de reajustes por decreto até 2015.

Foto: Beto Barata/AE – 10.02.2011

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“A posição do governo é de aprovar sem emendas e eu, como relator, não vou acatar emendas”, afirmou

Os líderes governistas querem evitar que os senadores aliados até apresentem qualquer sugestão de alteração no texto. O líder do PMDB, Renan Calheiros (AL), que chegou a sugerir duas emendas já teria desistido de apresentá-las. O único que ainda estaria disposto a enfrentar a orientação do governo seria Paulo Paim (PT-RS), que deseja elevar o mínimo para R$ 560,00.

Jucá já acertou com a oposição um acordo de procedimentos para a sessão. Por este acordo, segundo Jucá, três emendas dos oposicionistas serão votadas nominalmente: as duas que tratam do valor (R$ 560,00 e R$ 600,00) e a que retira a permissão do reajuste por decreto.