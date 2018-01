Região tensa na área agrária, Pontal do Paranapanema recebe visita da secretária de Justiça

Lilian Venturini, do estadão.com.br

A Secretaria de Justiça de São Paulo, Eloisa de Sousa Arruda, vai visitar a região do Pontal do Paranapanema na próxima segunda-feira, 18, para tratar de temas ligados à regulamentação fundiária. A região é palco frequente de ações de grupos sem-terra.

De acordo com a assessoria de imprensa da secretaria, está prevista a ida de Eloisa Arruda a algum assentamento após a agenda oficial. Visitas de representantes públicos nessa área não são comuns. Em janeiro deste ano, em entrevista à TV Estadão, a secretaria manifestou sua intenção de dialogar com grupos sem-terra. Abaixo, a entrevista (trecho sobre regularização de terras é a partir de 6 min):

Na segunda-feira, a secretária se reúne com prefeitos da região e assina convênios de regularização fundiária com Pirapozinho e Mirante do Paranapanema.

