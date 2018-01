Reforma política ampla é impossível, diz presidente do TSE

Eduardo Bresciani, do Estadão.com.br

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ricardo Lewandowski, se mostrou pessimista sobre a possibilidade de o Congresso Nacional produzir uma ampla reforma política. Lewandowski participou de reunião na comissão da Câmara que discute o tema e defendeu que se busque fazer as mudanças que forem “possíveis” de serem feitas para vigorar para as eleições de 2012.

“Entendo que temos que fazer a reforma possível neste momento. Uma reforma ampla é impossível”, disse o presidente do TSE.

Lewandowski afirmou ser possível discutir neste momento apenas assuntos pontuais, como o fim das coligações partidárias nas eleições proporcionais, um limite para gastos com campanha e a facilitação da apresentação de projetos de iniciativa popular, que atualmente necessitam de assinaturas de 1% dos eleitores.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O presidente do TSE destacou que para entrar em vigor no próximo ano as medidas precisam ser aprovadas um ano antes das eleições, ou seja, o ideal é aprovar as alterações até setembro de 2011.

Desarmamento. Ele comentou ainda a possibilidade de que seja realizada uma nova consulta popular sobre o desarmamento. Lewandowski afirmou que a justiça eleitoral está preparada e que seria apenas necessário um prazo para se operacionalizar a consulta. Segundo o TSE, foi gasto em 2005 R$ 252 milhões para se realizar o referendo sobre o tema. Este valor, atualizado pela inflação, seria hoje de cerca de R$ 300 milhões. Lewandowski defendeu que a prática de realização de plebiscitos e referendos seja ampliada para que a população se sinta cada vez mais parte das decisões.