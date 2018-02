Rede de mobilização global se prepara para fazer “limpeza simbólica” do Congresso

“Ativistas da Avaaz levam baldes, vassouras e sabão para ‘limpar’ o Congresso

Vassouras, baldes e sabão para “limpar” o Congresso. Na próxima terça-feira, quatro de maio às 16 horas, ativistas da Avaaz vão fazer a limpeza simbólica de todos os candidatos fichas sujas em frente ao Congresso. A expectativa é de que a ‘limpeza dos políticos” aconteça no mesmo dia da votação do projeto Ficha Limpa, para impedir que candidatos condenados por crimes graves se tornem inelegíveis por oito anos após cumprirem a pena. Centenas de brasileiros vão vestir camisetas com os dizeres “Eu não voto em corrupto: eleitores pela ficha limpa para livrar o Brasil da corrupção’. Às 17h o Relator da Ficha Limpa na Câmara, Deputado José Eduardo Cardozo vai receber oficialmente o abaixoassinado da Campanha.

A sociedade civil continua dando sinais de apoio ao Projeto. ‘Quase 2 milhões de brasileiros já aderiram ao abaixoassinado, mais de 350 mil só nas últimas semanas. E tem acontecido uma mobilização incrível nas redes sociais, como o Twitter, o Orkut e o Facebook’, afirma Ricken Patel, Diretor Executivo da Avaaz.org, grupo que coordenou os esforços da campanha online.

Na última semana, parlamentares receberam mais de 40 mil e-mails e milhares de telefonemas depois que a Avaaz.org convocou seus 439 mil associados no Brasil a participarem ativamente da campanha pressionando os Deputados a aprovarem a Ficha Limpa.

‘A política virtual é a nova ameaça para os políticos corruptos em qualquer parte. Todos os nossos esforços estão concentrados em conseguir uma lei efetiva aprovada para ‘limpar’ os políticos valendo para as eleições de outubro’, acrescenta Patel.

‘A população nunca exigiu mudanças na política via internet com uma mobilização em tempo real e unindo brasileiros de todas as idades. Sem dúvida, é uma nova força de um eleitorado consciente que está surgindo e que tem um potencial enorme agora em ano de eleição”, destaca Graziela Tanaka, Coordenadora de Campanhas Globais da Avaaz.org.

A Avaaz.org é uma rede de campanhas globais com 4,7 milhões de membros, que trabalha para assegurar que os valores da população mundial moldem as decisões da política global. (“Avaaz” quer dizer voz ou música em várias línguas.) Membros da Avaaz moram em todas as nações do mundo, incluindo 465.000 no Brasil. Para mais informações: http://www.avaaz.org/po/. A Avaaz.org é parte do MCCE – Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – uma campanha nacional de combate à corrupção. Para mais informações: http://www.mcce.org.br/”