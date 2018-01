‘Rede’, de Marina Silva, inicia campanha para levantar 500 mil assinaturas

Isadora Peron, de O Estado de S.Paulo

Um dia depois de o novo partido da ex-senadora Marina Silva ser lançado em Brasília, foi dado início a uma campanha na internet para conseguir levantar as 500 mil assinaturas necessárias para registrar a sigla no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Para obter o registro – e poder disputar as eleições de 2014 – as assinaturas de apoio à criação da legenda, que foi batizada de Rede Sustentável, têm de ser apresentadas à Justiça Eleitoral até setembro. Segundo a legislação, o TSE precisa concluir a análise do processo até um ano antes do pleito para que o partido saia do papel. Por isso, a data limite este ano será 4 de outubro.

No site da Rede, há um modelo de ficha para as pessoas baixarem e imprimirem, assim como instruções de como preenchê-la e para quais endereços enviá-la em cada Estado. Por uma exigência legal, a coleta de assinaturas não pode ser feita pela internet. A ficha de apoio deve ser preenchida a caneta e entregue em papel ao TSE pelos membros do partido.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O site também convida o internauta a ser um “mobilizador” e ajudar a sigla a conseguir as assinaturas. “Conquiste o apoio de seus familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho e de escola”, diz o passo a passo do portal.

A nova legenda elaborou ainda uma lista com 7 motivos para as pessoas apoiarem a criação do partido. Entre eles estão o de que a Rede tem como objetivo reaproximar o cidadão da política e a defesa do crescimento sustentável.