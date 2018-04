RADIOBLOG 19.02

Fórum do dia:

O Partido dos trabalhadores completa 30 anos em 2010. Amanhã, em seu 4º congresso, o PT sacramenta a candidatura de Dilma Roussef à presidência.

Em entrevista concedida ao Estadão, o presidente Lula afirmou que o partido mudou desde sua criação; e que nem sempre o governo pode fazer o que o partido defende.

Nós queremos saber: para você, quais as maiores mudanças sofridas pelo PT nestes 30 anos? Como você avalia os 2 mandatos do partido na presidência do país?

