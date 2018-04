RÁDIO BLOG 09.02

Fórum do dia:

Um novo artigo científico de uma pesquisadora da Universidade Helsinki em conjunto com um pesquisador da Universidade de Harward, publicado ontem afirma que a religião molda opiniões sobre temas específicos, como o aborto e eutanásia, mas não é fonte da moralidade intuitiva do ser humano.

Na sua opinião, até que ponto a moral depende da religião?

MORAL, RELIGIÃO… E POLÍTICA!



