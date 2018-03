RÁDIO BLOG 31.03

Fórum do dia:

Entrou em vigor na Venezuela, uma lei que proíbe a venda de videogames violentos e armas de brinquedo. O objetivo é diminuir com o clima de violência na formação das crianças. Veja a matéria do Estadão.

Você acredita que esse tipo de brinquedo e os videogames podem tornar as crianças mais violentas, e incentivar atos de violência para os futuros adultos?

A VIOLENÇA DOS GUEIME

Em fevereiro do ano passado, numa cidade-satélite do DF, um homem

invadiu uma casa para cobrar uma dívida de R$ 42 (!) com uma

pistola do saudoso Master System e assim armado manteve uma senhora

como refém por mais de dez horas(!!!)

É o fim da goiabada!

Do G1

AINDA BEM QUE NÃO É CUBA… QUEM SALVARIA A FRANGOLA?

