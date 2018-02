RÁDIO BLOG 29.10

Fórum do dia:

A prefeitura de São Paulo estuda reformar as calçadas da cidade, incorporando o custo da reforma no IPTU, já que as calçadas são de responsabilidade dos proprietários dos imóveis a frente das mesmas.

Como estão as calçadas do seu bairro? Você é a favor dessa medida?

Todo mundo que participar hoje concorre a biografia dos Demônios da Garoa, Pascalingundun, e o CD mais recente do grupo.

Confira os 13 integrantes do ranking divulgado pela Forbes:

Personalidades – Faturamento (em US$ milhões)

1. Yves Saint Laurent – 350.

2. Rodgers & Hammerstein – 235.

3. Michael Jackson – 90.

4. Elvis Presley – 55.

5. J.R.R. Tolkien – 50.

6. Charles Schulz – 35.

7. John Lennon – 15.

8. Dr. Seuss – 15.

9. Albert Einstein – 10.

10. Michael Crichton – 9.

11. Aaron Spelling – 8.

12. Jimi Hendrix – 8.

13. Andy Warhol – 6.