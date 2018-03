RÁDIO BLOG 29.03

Fórum do dia:

Ao comentar os casos de abusos sexuais contra menores em entrevista a um jornal alemão, o cardeal italiano Carlo Maria Martini, um ex-candidato a papa, afirmou que a Igreja Católica deveria rever a obrigatoriedade do celibato para padres.

Para você: a Igreja deve manter a regra do celibato?

Participe!

SMS para 50093 com a palavra BLOG e seu comentário.

Custo de R$0,31+impostos por mensagem enviada

Participe também por email:

blog@radioeldorado.com.br

——————————————————

