RÁDIO BLOG 27.01

Foi lançada no Fórum Social Mundial nessa semana, uma proposta que obriga as empresas a pagar uma participação nos lucros a seus empregados.

E para você, essa medida é justa, ou essa decisão deve ser exclusiva do empresário? Esse pagamento pode deixar os empregados mais estimulados?

