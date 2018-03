RÁDIO BLOG 26.03

Fórum do dia:

O Comissário Nacional de Polícia da África do Sul, Bheki Cele, afirmou nessa semana, que a corporação não vai mais tolerar policiais acima do peso. Enquanto isso, companhias aéreas estudam cobrar uma passagem mais cara para passageiros obesos.

Na sua opinião, os obesos são vítimas de preconceito? A obesidade deve ser encarada como uma doença?

