RÁDIO BLOG 25.03

Desde que começou o julgamento do caso Isabella Nardoni, a imprensa brasileira dedica-se quase em tempo integral a essa cobertura. No Google são quase 700 mil ocorrências para a palavra Nardoni.

Você não acha que existe uma exploração excessiva sobre o tema? Porque centenas de pessoas se aglomeram em frente ao Fórum, mas poucos comparecem a CPIs e votações nas câmaras do poder legislativo?

