RÁDIO BLOG 24.03

Fórum do dia:

O vereador Carlos Apolinário, o mesmo que fez o projeto alterando a lei do psiu, apresentou ontem uma proposta para vetar a realização da parada gay na Avenida Paulista.

Na sua opinião, a parada gay deve mesmo sair da Paulista ou o evento já faz parte do calendário de São Paulo?

