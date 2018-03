RÁDIO BLOG AO VIVO 22.03

Fórum do dia:

Há alguns meses o site de micro-blogs Twitter se tornou febre no Brasil e em vários países. Em muitos casos o Twitter é usado para divulgação de notícias e dicas sobre os mais diversos assuntos. Mas muitos usuários usam o site para publicar o que fazem no seu dia a dia. Num post, por exemplo: “fui dormir sem camisa”. No outro: “acordei com a boca seca”. No outro: “hoje almocei salada”.

Na sua opinião, o que leva as pessoas a escancarar sua vida pessoal com essa espécie de diário on line? E o que leva outras pessoas a seguir a rotina de alguém, que muitas vezes nem conhecem?

E você: Segue muita gente? Tem muitos seguidores?

Participe!

SMS para 50093 com a palavra BLOG e seu comentário.

Custo de R$0,31+impostos por mensagem enviada

Participe também por email:

blog@radioeldorado.com.br

——————————————

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acho o lençol vapt-vupt uma das mais incríveis invenções humanas. Ponho essa aqui na lista:

——————————————

FRANGOLA ATÉ NA CHARGE DO NOVAES!!

Novaes

http://novacharges.wordpress.com

http://novaeshumorarte.blogspot.com