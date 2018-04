RÁDIO BLOG 22.02

Fórum do dia:

Seis confrontos, entre torcedores palmeirenses e são-paulinos, na capital, no ABC e no interior de São Paulo deixaram ontem um saldo de uma pessoa morta e 20 feridas.

As brigas entre torcedores não são uma novidade e nem uma exclusividade do Brasil. Na Inglaterra, por exemplo, a polícia inglesa armou um esquema para evitar a ida dos hooligans para a Copa do Mundo.

Na sua opinião, o que leva torcedores a se reunirem em gangues para brigar com torcidas adversárias? O que poderia ser feito para acabar com esse tipo de confronto?

Participe!

SMS para 50093 com a palavra BLOG e seu comentário.

Custo de R$0,31+impostos por mensagem enviada

Conte pra gente também como está o seu caminho pelo trânsito de São Paulo.

Participe também por email:

blog@radioeldorado.com.br

———————————-

TORCEDORES VIOLENTOS: A ORIGEM

NOVAES

http://novacharges.wordpress.com

http://novaeshumorarte.blogspot.com