RÁDIO BLOG AO VIVO 22.01

Apesar de o Brasil estar de fora da disputa pelo Oscar nesse ano, segundo o Ministério da Cultura, o público do cinema brasileiro cresceu 76% em 2009. A participação dos filmes nacionais no mercado foi de 14,28%.

Na sua opinião, o preconceito do brasileiro com seu próprio cinema está diminuindo? E o nível dos nossos filmes, está mais competitivo?

