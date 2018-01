RÁDIO BLOG 21.12

Fórum do dia:

Segundo pesquisa do IBGE, mais de 70% dos estudantes brasileiros do 9º ano, equivalente à 8ª série, já experimentaram bebidas alcoólicas e 24% provaram cigarro. Cerca de 22% deles -a maioria na faixa de 13 a 15 anos- já ficaram bêbados.

Você acredita que os jovens estão tomando contato com o álcool e o tabaco muito cedo? Por que?

